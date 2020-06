Exclusief voor abonnees Cayman hervat vrouwen-CL met Lyon in Spanje 18 juni 2020

De vrouwen werken het vervolg van de Champions League-campagne in een 'Final Eight' met rechtstreekse uitschakeling af in de Spaanse steden Bilbao en San Sebastián. De acht overgebleven teams (Atlético, Barcelona, Lyon, Bayern, Glasgow, Wolfsburg, Arsenal en PSG) vatten aan op 21 en 22 augustus, nadien volgen de halve finales (25-26/8) en de finale op 30 augustus. In de eindronde speelt nog een Belgische: Red Flame Janice Cayman zoekt met Lyon naar een vijfde CL-trofee op rij. (GVS)