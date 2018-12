Cavendish weer op de goede weg 12 december 2018

00u00 0

Mark Cavendish (33) is opnieuw aan het trainen en voelt zich naar eigen zeggen weer goed. In de zomer werd voor de tweede keer in korte tijd het epstein-barrvirus bij de renner vastgesteld, wat zijn zwakke presteren in 2018 verklaart. Het virus kan onder meer tot klierkoorts leiden. "Omdat de ziekte eerst niet goed behandeld werd, heb ik mezelf meer en meer schade toegebracht", vertelde Cavendish aan de BBC. "Maar nu lukken de trainingen opnieuw en dus hoop ik dat de problemen achter de rug zijn."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN