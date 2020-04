Exclusief voor abonnees Cavendish vocht tegen depressie 07 april 2020

00u00 0

In een interview met de Engelse krant The Times onthulde Mark Cavendish (34) dat hij twee jaar geleden vocht tegen een depressie. De ziekte van Epstein Barr sloeg op dat moment voor een tweede keer toe. "Ik had donkere gedachten. In augustus 2018 werd de diagnose van klinisch depressief vastgesteld." Nu staat de Brit van Bahrain-McLaren "aan de andere kant": "Ik denk dat ik uit die periode ben geraakt - wat goed voelt. Vandaag ga ik op zoek naar de positieve zaken."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis