Cavendish tóch aan start Milaan-Sanremo 15 maart 2018

00u00 0

Mark Cavendish zal verrassend zijn opwachting maken in Milaan-Sanremo. De Britse sprinter viel zwaar in de ploegentijdrit van de Tirreno en brak daarbij een rib, maar 'Cav' kreeg van de ploegdokters toch groen licht om 'La Primavera' te rijden. Cavendish, die na zijn val in Italië bleef, tempert wel de verwachtingen. "Ik ben natuurlijk niet goed genoeg om te winnen", aldus 'Cav'. "Ik zal in eerste instantie proberen om mijn ploegmaats zo goed mogelijk te helpen." Die ploegmaats zijn Vermote, Cummings, Boasson Hagen, Renshaw, Thomson en Thwaites. (TLB)