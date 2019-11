Exclusief voor abonnees Cavendish: "Schrik gehad voor hoofd" 14 november 2019

"Ik wilde absoluut opnieuw starten", vertelde Mark Cavendish gisteren. "Na mijn val was ik vooral bezorgd om mijn hoofd. Een paar jaar geleden heb ik een hersenschudding opgelopen en sindsdien ben ik altijd bang als ik aan mijn hoofd geraakt word. Maar ik heb dinsdagnacht goed geslapen en ik voel niks. Behalve wat schaafwonden: die doen wel pijn, maar dat is deel van mijn job. Ik ben al erger gecrasht dan dit. Die val gaat me de komende dagen nog wat energie en kracht kosten, maar ik ben gelukkig in een goede vorm naar hier gekomen, dus ik kan het me permitteren om er daarvan een beetje te verliezen. Ik weet niet of Iljo en ik nu nog de topfavorieten zijn, maar het zou nog oké moeten zijn. Ik hoop in ieder geval dat we nog goed genoeg zijn. Ik zou het lastig vinden om hier gewoon rondjes te rijden. Ik hou van racen en dit is een fijne plek om dat te doen. Ik voel de steun uit de tribunes." (BA)

