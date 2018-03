Cavendish richt zich voluit op Tour 31 maart 2018

00u00 0

Wereldkampioenen bij de vleet in Wielsbeke, of all places. Oscar Freire, Paolo Bettini en Johan Museeuw tekenen met z'n drietjes alleen al voor zes regenboogtruien. Met Mark Cavendish kwam daar nog een opvallende wereldkampioen bij om het 'porseleinen jubileum' van Quick.Step te vieren.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN