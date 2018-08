Cavendish praat met Team Emirates 28 augustus 2018

00u00 0

Mark Cavendish onderhandelt met UAE Team Emirates over een nieuw contract. Daniel Martin, Fabio Aru en Alexander Kristoff zijn nu de belangrijkste namen. Cavendish, einde contract bij Dimension Data, nam zelf contact op met UAE. Hij verblijft vaak in Abu Dhabi en dat is het grootste van de zeven emiraten. Onderhandelingen worden bemoeilijkt omdat Cavendish privésponsordeals heeft met Nike en Oakley. Met Cavendish moeten ook zijn jarenlange ploegmaat Bernard Eisel en zijn vertrouwenspersoon Rolf Aldag de overstap maken. Cavendish herstelt op dit moment van klierkoorts. De diagnose werd na de Tour gesteld. (MG)