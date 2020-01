Exclusief voor abonnees Cavendish mogelijk in enkele Vlaamse voorjaars- koersen 10 januari 2020

Mark Cavendish start het seizoen voor zijn nieuwe team Bahrain-McLaren op in het Midden-Oosten, met achtereenvolgens de Ronde van Saoedi-Arabië (4-8/2), de Ronde van Oman (11-16/2) en de UAE Tour (23-29/2). Ook Tirreno-Adriatico (11-17/3) en Milaan-Sanremo (21/3) staan op zijn programma. Daarna zakt 'Cav' mogelijk af naar ons land voor enkele (Vlaamse) voorjaarsklassiekers. Welke werd nog niet gespecifieerd. Bedoeling is ook om hem in juli een nieuwe gooi te laten doen naar het ritzegerecord (34) van Eddy Merckx in de Tour. Cavendish zelf staat momenteel op 30. (JDK)