Cavendish maakt rentree in Yorkshire 19 april 2018

Mark Cavendish maakt zijn comeback in de Ronde van Yorkshire (3-6 mei). "Ik ben blij dat ik zo goed hersteld ben van mijn blessures", luidt het bij 'Cav'. "Ik keer dus sneller terug dan verwacht. Geweldig om mijn rentree te vieren in mijn thuiswedstrijd." Voor Cavendish worden het zijn eerste wedstrijdkilometers sinds hij op 17 maart een zware val maakte in Milaan-Sanremo. De 'Manx Express' brak onder meer een rib en liep een enkelblessure op. Naast Cavendish brengt Dimension Data in Yorkshire ook Serge Pauwels aan de start. Onze landgenoot won de rittenkoers in 2017. (XC)