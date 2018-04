Cavendish hoopt op rentree in Californië 03 april 2018

00u00 0

Mark Cavendish (Dimension Data) wil graag zijn comeback maken in de Ronde van Californië (13-19 mei). Dat zegt hij in een gesprek met de Britse krant The Observer. 'Cav' liep eind februari bij een val in de Ronde van Abu Dhabi een hersenschudding op, brak bij een nieuwe val in de inleidende ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico een rib en deed daar nog eens een ribbreuk en een geblesseerde enkel bovenop bij zijn crash in de finale van Milaan-Sanremo. "De Ronde van Californië is nog zes weken weg, dat zou ik moeten halen. Zo kan ik net op tijd weer in vorm geraken voor de Tour", redeneert 'Cav'. (JDK)