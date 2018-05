Cavendish en co laten zich verrassen 04 mei 2018

Eerste etappe van de Tour de Yorkshire, eerste grote verrassing. De WorldTourploegen miskeken zich op de vlucht van de dag en dus waren het niet Marc Cavendish, Bryan Coquard, Kristoffer Halvorsen en Maximilian Walscheid die mochten sprinten voor winst, maar vijf nobele onbekenden. Thuisrijder Harry Tanfield, een 23-jarige Brit van het kleine Canyon Eisberg, was de gelukzak van dienst. Hij klopte Alistair Slater (JLT Condor), Michael Cuming (Madison Genesis), Emerson Oronte (Rally Cycling) en Thomas Baylis (One Pro Cycling) in de sprint. Aan de namen merkt u dat er iets misliep in het peloton. "Het is vooral straf wat die mannen deden", zegt Julien Vermote, ploegmaat van Cavendish bij Dimension Data. "Misschien zijn we wat te laat in gang geschoten, maar er werd echt wel hard gereden achter hen. Voor ons is dit een gemiste kans, maar chapeau voor de vluchters: blijkbaar waren zij heel sterk." Tanfield is uiteraard ook de eerste leider. Rit 2 eindigt vandaag met een klimmetje van 1,8 kilometer aan 8,2 procent. Ideaal voor Greg Van Avermaet, lijkt dat. Het klassement wordt wellicht duchtig door mekaar gegooid. (BA)

