Cavendish: "Dokters maakten er een potje van" 25 februari 2019

Mark Cavendish (33) werkt in de UAE Tour verder aan zijn weg terug na twee jaar doffe ellende. De Brit zag 2017 in rook opgaan door het virus van Epstein-Barr. Vorig jaar waren er valpartijen in het seizoensbegin en later opnieuw een opstoot van het virus. 'Cav' haalde daaromtrent in een interview met 'Cyclingnews' uit naar zijn medische begeleiding. "Ik herinner me bijna niet meer hoe het aanvoelt om gewoon fit te zijn. Het meest frustrerende daaraan is dat het lange tijd niet mijn eigen schuld was. De dokters maakten er een potje van", aldus Cavendish. De Brit wil in zijn laatste jaren als prof nog mikken op het recordaantal Tourritzeges van Eddy Merckx (34). Cavendish zelf heeft er 30 achter zijn naam. (DMM)

