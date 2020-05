Exclusief voor abonnees Cavendish' "beste trainingsmaat ooit" 02 mei 2020

"Mijn nieuwste ploegmaat bij Bahrain-McLaren", stelt Mark Cavendish op Instagram zijn jongste zoontje voor. De 34-jarige spurter onderhoudt in lockdown zijn conditie op de rollen. Met de steun van z'n vrouw Peta Todd en kinderen Delilah (8), Frey (4) en... de kleine Casper. "Hij is nog geen 2 jaar, maar hij is geobsedéérd door wielrennen. Hij wil altijd op mijn fiets als ik aan het trainen ben. Dus heb ik hem een eigen hometrainer gemaakt, zodat hij elke dag kan meefietsen. Mijn hart smelt. Mijn beste trainingsmakker ooit." Voor de geïnteresseerden: hoe de 30-voudige ritwinnaar in de Tour het achterstel voor die mini-hometrainer (inzet) ineenstak, legt hij ook uit op Instagram. (AV)

