Cavani ontbreekt nog steeds op training 04 juli 2018

Uruguay heeft gisteren zonder Edinson Cavani getraind. De spits van Paris Saint-Germain is nog steeds met een kuitblessure onzeker voor de kwartfinale vrijdag. Maandagavond maakte de Uruguayaanse voetbalbond (AUF) bekend dat Cavani last heeft van een gezwollen linkerkuit, maar er is geen spierscheurtje vastgesteld. (BF)