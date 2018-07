Cavani moet rusten 03 juli 2018

Uruguay is zijn voorbereiding op de kwartfinale tegen Frankrijk (vrijdag 16u) begonnen zonder de geblesseerde Edinson Cavani. De spits van PSG ontbrak vandaag op de eerste training na de zege tegen Portugal in de achtste finales. In die wedstrijd moest Cavani vroegtijdig naar de kant met last aan de kuit. Gisteren werd hij onderzocht door de medische staf.Voorlopig moet Cavani rusten. "Ik heb pijn. Ik voelde een steek tijdens een actie en kon niet voortspelen", verklaarde Cavani zaterdag na afloop van de wedstrijd waarin hij twee keer scoorde. En ook gisteren bleek dat hij nog last had van de blessure toen hij met moeite een trap afdaalde.

