Cavanda niet in selectie 22 januari 2018

Geen Luis Pedro Cavanda in de selectie bij Standard. De rechtsachter maakte een slechte beurt vlak voor de winterstop en ook op stage toonde hij zich niet de meest bedrijvige. "Maar hij is nog altijd een optie in de toekomst", zei Sá Pinto. "Cavanda heeft veel kwaliteit. We verwachten veel van hem."