Cava met cuberdon 31 maart 2018

Voor wie zijn bubbels graag droog houdt, lijkt dit een slecht idee. Maar met deze minicuberdons wordt dan ook op de zoetebekjes gemikt. Stap 1: leg een eventueel ingevroren cuberdon in het glas. Stap 2: schenk het aperitief (schuimwijn...). Stap 3: geniet van deze mini-cuberdon. Zo'n handleiding hadden we zelf ook nog kunnen bedenken. Prijs per doosje van 230 gram aan Sweet Cuberdons: 4,99 euro bij Delhaize. (StV)

