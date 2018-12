Catwalkmaestro 79 STROMAE 19 december 2018

Hij legde de jongste maanden meer dan één keer het loodje - als we tenminste de ongeinverkopers op het wereldwijde web mogen geloven - maar maestro Paul Van Haver (33) was in 2018 springlevender dan de voorgaande jaren samen. Verkondigde hij twee jaar geleden nog dat hij geen zin meer had om te zingen, dan presenteerde Stromae in april in Parijs de vijfde collectie van zijn modelabel Mosaert op de tonen van 'Défiler'. Zijn eerste muzikale worp na jaren radiostilte, en meteen eentje van negen minuten. Wat verklaart waarom het nummer niet grijsgedraaid werd. Komt er dra een album? Voorlopig hebben we er het raden naar. Het is niet dat Stromae breeduit geeuwend met de vingers zit te draaien, want de pampers van zijn drie maanden oude zoon verversen wellicht zichzelf niet.

