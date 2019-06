Exclusief voor abonnees Cats kloppen Europees kampioen Spanje 15 juni 2019

BASKETBAL

België heeft gisteren met 65-61 (rust: 28-29) Europees kampioen Spanje geklopt. Het ging om een vriendschappelijk vierlandentoernooi in Brussel in aanloop naar het EK in Servië en Litouwen van 27 juni tot 7 juli. Het was de eerste in een reeks van vijf voorbereidingswedstrijden voor de Belgian Cats. Het klassieke trio Emma Meesseman (18 punten, 10 rebounds), Kim Mestdagh (13 punten en 4 assists) en Julie Allemand (7 punten, 3 assists) had een groot aandeel in de Belgische zege, samen met de 10 punten en 6 rebounds voor Kyara Linskens. Ook Ann Wauters kwam opnieuw aan de bak. Ze speelde 16 minuten en was daarbij goed voor twee punten. De Cats gingen bijna de hele wedstrijd aan de leiding.

