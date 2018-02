Cats klaar voor feestje tegen Zwitserland 14 februari 2018

00u00 0

De uitverkochte Lange Munte in Kortrijk mag zich opmaken voor een nieuw basketbalfeest van de Belgian Cats. Die ontvangen vanavond Zwitserland, in november nog ruim te zwak (56-85) in het eerste duel. Tegen de rode lantaarn kunnen Emma Meesseman en ploegmaats hun trouwe publiek trakteren op ruime thuiswinst en de zure smaak van het verlies in Tsjechië helemaal wegspoelen. (RBE)