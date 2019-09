Exclusief voor abonnees Catherine Van Eylen breekt heup tijdens fietstocht in Yorkshire Tv-sterren in de lappenmand 26 september 2019

00u00 0

Catherine Van Eylen (48) zal de komende weken niet op tv verschijnen of te horen zijn op Radio 1. Ze is een maand lang buiten strijd, nadat ze tijdens een fietstochtje in het Britse Yorkshire haar heup brak. Het sportanker was er aanwezig voor het WK wielrennen en zou er ook een vakantie aan breien. De eerste dag ging het echter al fout: op een smalle landweg kwam ze ten val.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Catherine Van Eylen