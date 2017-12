Cathérine maakt het goed met boeren op een foute manier 00u00 0

Nadat Cathérine Moerkerke een vernietigend portret had gemaakt van een groot kippenbedrijf, kreeg de VTM-journaliste veel reacties van boze boeren. Om het goed te maken heeft ze een reportage gedraaid op een boerderij. In de uitzending van 'Cathérine', die dinsdagavond te zien is, vaccineert ze onder meer biggetjes. En ja hoor, dat komt haar alweer op kritiek te staan. "Volgens de letter van de wet is dat illegaal", zegt Sarne De Vliegher, professor Diergeneeskunde aan de UGent. "De vaccinatie van varkens kan in principe enkel door dierenartsen gebeuren, maar de wet voorziet ook de mogelijkheid waarbij een dierenarts een contract kan aangaan met een veehouder. In dat geval mag de veehouder wel zelf een spuit hanteren. Maar dan gaat het enkel om de persoon die het contract ondertekend heeft." Wat Moerkerke in haar programma doet, is dus eigenlijk onwettig. "Ik veronderstel dat het eenmalig was, maar toch: velen gaan te licht over die vaccinaties: de inspuiting op zich is een technische handeling, maar het is ook bijzonder belangrijk dat de vaccinaties in de juiste omstandigheden bewaard worden. Zoiets zou eigenlijk altijd de taak van een dierenarts moeten zijn, maar onder economische druk zijn er tegenwoordig meer mogelijkheden." (BHL)

