Cath Luyten zoekt mensen met bijzondere plannen voor 'Vandaag over een jaar 2' 24 mei 2018

'Vandaag over een jaar' zit er vanavond alweer op, maar Cath Luyten werkt al volop aan een tweede reeks. Omdat het programma zo'n succes bleek, zoekt ze nieuwe mensen met bijzondere plannen. Heb je een voornemen en ben je vastberaden om dat in één jaar tijd waar te maken? En wil je je verhaal delen met de rest van Vlaanderen? Inschrijven kan via een.be/vandaagovereenjaar. Vanavond heeft Cath het voor de laatste keer dit seizoen met vier Vlamingen over hun grootse prestatie in het jaar 2017. Gertjan heeft z'n zinnen gezet op een overwinning in de Ice Marathon op Antarctica, terwijl Eefje van haar eetstoornis af wil. Nanda wil, ondanks haar multiple sclerose, Belgisch kampioen pistoolschieten worden. Anja en Frank proberen na het verlies van hun zoontje opnieuw zwanger te raken. En kankerpatiënte Anja ten slotte wil de 18de verjaardag van haar dochter in volle gezondheid vieren.

