Exclusief voor abonnees Cath Luyten zoekt het voortaan verder dan Nederland 'Buurman, wat doet u nu?' 05 november 2019

Nadat ze in de vorige vier seizoenen voornamelijk op de koffie ging bij bekende Nederlanders, pakt Cath Luyten (42) het in het nieuwe seizoen van 'Buurman, wat doet u nu?' iets anders aan. De presentatrice stapt binnenkort namelijk op het vliegtuig richting bekende Vlamingen in andere landen. De naam van het Eén-programma blijft wel behouden.