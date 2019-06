Exclusief voor abonnees Castro-Montes voor 3 jaar naar AA Gent 05 juni 2019

Alessio Castro-Montes voetbalt volgend seizoen voor AA Gent. De 22-jarige rechtsachter van Eupen bereikte met de Buffalo's een overeenkomst voor drie jaar. Ook op clubniveau is de transfer afgerond. AA Gent betaalt om en bij de 1,5 miljoen aan Eupen, waar Castro-Montes het voorbije seizoen openbloeide. Alessio Castro-Montes genoot een groot deel van zijn opleiding bij Anderlecht. Later belandde hij via STVV bij Eupen, waar hij nog een contract voor één seizoen had. De Nigeriaan Reuben Yem (21) van Trencin legt intussen medische en fysieke tests af bij de Buffalo's. Verwacht wordt dat ook hij eerstdaags tekent bij AA Gent. (RN)