Exclusief voor abonnees Castro-Montes "Ik trapte die bal binnen, anders moest ik weer 70 meter terug" 04 november 2019

00u00 0

Alessio Castro-Montes verdween bij AA Gent even van het voorplan, maar door de opeenvolging van wedstrijden kreeg hij tegen Standard nog eens een basisplaats. De rechtsback bedankte zijn coach met een knappe goal op een belangrijk moment. "We hadden het moeilijk, dus was het belangrijk om dan die 3-1 te maken", glunderde de Limburger achteraf. "Ik dacht maar aan één ding, trappen. Als ik daar de bal verloor, moest ik opnieuw zeventig meter terugsprinten. Hij ging echt wel mooi binnen. Zo'n goal maken geeft altijd iets extra."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu