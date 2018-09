CASTEELS zesde papa in zes weken tijd 03 september 2018

Normaal gezien zou Koen Casteels afgelopen weekend de aanvoerdersband gedragen hebben bij Wolfsburg. Alleen haalde de Vlaams-Brabander uiteindelijk de selectie voor de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen niet. Met goede reden: enkele uren voor de aftrap was duidelijk dat zijn partner zou bevallen. De 26-jarige doelman werd voor het eerst vader. Casteels is overigens lang niet de enige papa onder de Wolfsburg-spelersgroep. De voorbije zes weken werden vijf van zijn collega's óók al vader. Voor hem mochten Marvin Stefaniak, Yunus Malli, Paul Georges Ntep, Wout Weghorst en Renato Steffen nieuw bloed in de familie verwelkomen. Het doet de prestaties van de Wolven duidelijk geen slecht: de club maakte een perfecte competitiestart. (NVK)

