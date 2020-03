Exclusief voor abonnees Casteels redt penalty, maar lijdt nederlaag met Wolfsburg 13 maart 2020

Wolfsburg zit in slechte papieren in de Europa League. In de heenwedstrijd van de achtste finale ging de Duitse club gisteren in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Shakhtar Donetsk. Junior Moraes knikte het Oekraïense team al na zestien minuten op voorsprong. Koen Casteels kon voorkomen dat Kovalenko er op penalty 0-2 van maakte (foto), maar aan de overkant miste Wout Weghorst net voor de rust ook een strafschop. Beide penalty's kwamen er op aangeven van de VAR, na handsfouten. Drie minuten na de pauze lukte Brooks wel de gelijkmaker maar Marcos Antonio schoot Donetsk in de 73ste minuut nog naar de zege.

