Exclusief voor abonnees Casteels out, Van Crombrugge vervangt hem En hoe doen keepers het? 02 september 2019

00u00 0

Pech blijft Koen Casteels achtervolgen. De doelman van Wolfsburg blesseerde zich tegen Paderborn en is verscheidene weken out met een breukje in het kuitbeen. Hij mist de interlands tegen San Marino en Schotland. Een operatie is niet aan de orde. Sowieso zou Casteels niet in actie komen bij de Rode Duivels: hij is derde keeper achter Courtois en Simon Mignolet. Intussen riep Roberto Martínez een vervanger op: Hendrik Van Crombrugge. De bondscoach haalde de Anderlechtdoelman in juni ook al bij de selectie

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis