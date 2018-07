Casteels neemt afscheid van Lions 09 juli 2018

BASKETBAL

Eddy Casteels (57) stopt als bondscoach van de Belgian Lions. Casteels was 13 jaar en een recordaantal van 190 interlands lang de sportieve baas van de nationale ploeg. Hij leidde de Lions naar vier opeenvolgende EK's ('11,'13, '15 en '17), met op het EK 2013 in Slovenië een negende plaats als strafste resultaat. "We hadden de ambities verlegd naar een WK-deelname, maar de nieuwe speelformat was geen meevaller en die ambitie werd niet ingevuld. Ik voel dat de tijd rijp is om een stap terug te zetten", zei Casteels. Als kandidaat-opvolger circuleren de namen van Serge Crevecoeur, assistent van Casteels en volgend seizoen coach bij Brussels, en Dario Gjergja (Oostende). (RBE)