Exclusief voor abonnees Casteels half oktober weer fit? 27 september 2019

00u00 0

De interlands tegen San Marino en Kazachstan haalt hij in principe niet. Bijzaak. Wolfsburg snakt veel meer naar de terugkeer van Koen Casteels. "Ik hoop dat hij na de komende interlandperiode weer fit is", aldus T1 Oliver Glasner. "Dat zou heel positief zijn voor de ploeg." Wolfsburg hunkert namelijk naar een nieuwe zege. Sinds het barstje dat Casteels in zijn kuitbeen opliep, kon het team nog maar één keer winnen. (NP)