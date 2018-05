Casteels: "Binnenkort Gesprek met Wolfsburg over toekomst" 30 mei 2018

Het Duitse Kicker spaarde de lof voor Koen Casteels (25) niet: het voetbalvakblad riep hem uit tot beste keeper en derde beste speler van de Duitse competitie. "Dat zijn de woorden van Kicker, je zal mij niet horen zeggen dat ik de beste doelman van de Bundesliga ben", zegt Casteels. "Maar het klopt wel dat ik een goed seizoen gespeeld heb." In schril contrast met de resultaten van zijn club Wolfsburg. Voor het tweede jaar op rij kropen de Wolven door het oog van de degradatienaald. "Er is veel potentieel, maar er is nood aan stabiliteit. De voorbije seizoenen heb ik vijf trainers en drie technisch directeurs meegemaakt. De nieuwste TD (Jörg Schmadtke, red.) is vorige week begonnen. Binnenkort heb ik een gesprek met hem over mijn toekomst. Of ik zal blijven, hangt af van de uitkomst van dat gesprek. Maar ik voel dat de ambitie van de club dezelfde is als die van mij: Europees voetbal halen." Casteels maakt met Matz Sels uit wie als derde keeper naar het WK gaat. "Die keuze is aan de bondscoach. Ik zal zijn keuze sowieso respecteren. Vier jaar geleden moest ik het WK missen door een blessure. Het zou een eventuele selectie alleen maar mooier maken." (NVK)

