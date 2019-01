Castagne zet Juve en Ronaldo een hak in beker Coppa Italia 31 januari 2019

Timothy Castagne was gisteren een gevierd man bij Atalanta Bergamo. Met het openingsdoelpunt kort voor de pauze zette hij Bergamo in de kwartfinale van de beker tegen Juventus op weg naar een 3-0-stuntzege. Vanop de rand van de zestienmeter schoot Castagne de bal mooi binnen. Amper enkele tellen later leidde Atalanta al met 2-0 via Zapata, de man in vorm met zijn zestiende goal al in de laatste tien duels. Na de pauze konden Cristiano Ronaldo en co het tij niet meer keren. Integendeel: Zapata duwde kort voor tijd het mes nog dieper in de wonde van Juve: 3-0. Voor flankspeler Castagne is het al de tweede keer dit seizoen dat zijn team de landskampioen een hak zet. In december bleef Juve in de competitie op 2-2 steken. In de halve finale van de beker kijkt Castagne Kevin Mirallas in de ogen. Fiorentina - met Mirallas in de basis - vertrappelde in de kwartfinale AS Roma met 7-1. Mirallas had met twee assists een directe voet in de monsterzege. (BF)

