Castagne nekt Napoli, goal Mertens komt te laat

Dries Mertens vond gisteravond de weg naar de netten terug. Na zeven matchen zonder goal mocht hij nog eens juichen. Alleen deed zijn goal er niet toe. Napoli ging in eigen huis onderuit tegen Atalanta en sneuvelde daarmee in de kwartfinale van de Coppa Italia. Timothy Castagne was dus wél aan het feest. Hij opende nota bene de score voor Atalanta. Gomez maakte er in minuut 81 zelfs 0-2 van. Mertens liet even later het San Paolo Stadion wel nog rechtveren, maar de gelijkmaker kwam er uiteindelijk niet. Daarmee zit het bekeravontuur er dus op voor Mertens en co. (SJH)