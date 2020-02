Exclusief voor abonnees Castagne met Atalanta tegen Valencia: "Wij hebben niks te verliezen" 19 februari 2020

00u00 0

Staat Timothy Castagne vanavond in de basis bij Atalanta Bergamo tegen Valencia? Alleen zijn coach Gian Piero Gasperini kent het antwoord op die vraag. Onze landgenoot maakte een belangrijke goal voor Atalanta in Donetsk, op weg naar de kwalificatie voor de 1/8ste finales. Maar sindsdien sukkelde de rechterwingback met de knie en koos Gasperini op zijn positie vaker voor Hans Hateboer dan voor Castagne. "Het seizoen is nog lang en we hebben veel doelen", verklapt de 24-jarige Ardennees in een exclusieve babbel met Proximus Sports. "De vierde plaats vrijwaren in de Serie A om opnieuw Champions League te kunnen spelen, maar zeker ook tegen Valencia onze huid duur verkopen en als het kan opnieuw stunten. Misschien zijn wij de kleinste ploeg die nog meestrijdt, maar daarom is Valencia nog geen torenhoog favoriet tegen ons. Ons voordeel is dat we niks te verliezen hebben."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis