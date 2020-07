Exclusief voor abonnees Castagne klopt Nainggolan 06 juli 2020

00u00 0

Atalanta en Timothy Castagne haalden het met het kleinste verschil bij Cagliari en Radja Nainggolan. De thuisploeg zag eerst nog een fraaie goal van Giovanni Simeone - zoon van - afgekeurd wegens voorafgaand handspel, maar nadien namen de bezoekers het over. Al werden ze ook in het gareel geholpen door Cagliari-verdediger Andrea Carboni, die na nog geen halfuur spelen aan de noodrem ging hangen en uitgesloten werd. Luis Muriel verzilverde de logische penalty - de 100ste goal dit seizoen voor Atalanta, alle competities samen. Castagne, die in de eerste helft op aangeven van Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) een goeie kopkans miste, speelde de hele wedstrijd, Nainggolan werd in minuut 67 vervangen.

