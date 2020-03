Exclusief voor abonnees Castagne in quarantaine 16 maart 2020

Rode Duivel Timothy Castagne zit net als de rest van zijn maats bij Atalanta Bergamo sinds gisteren in quarantaine. Atalanta neemt die maatregel nadat bekendraakte dat vijf personen van Valencia - onder wie Ezequiel Garay - besmet raakten met het coronavirus. Atalanta plaatste zich vorige week ten koste van Valencia voor de kwartfinale van de Champions League. Atalanta heeft zijn thuisbasis in Bergamo, een Italiaanse regio waar het coronavirus bijzonder hard woekert. Castagne en co hadden om die reden hun trainingen al opgeschort tot 16 maart, maar volgens Italiaanse media wordt die datum nu al zeker opgeschoven tot 24 maart. (KDZ)