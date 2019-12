Exclusief voor abonnees Castagne beukt poort naar achtste finales open 12 december 2019

Straffe stunt van Atalanta gisteren in de Champions League. De Italiaanse club is de eerste sinds Leicester City in 2016 die zich bij het debuut op het kampioenenbal ook meteen weet te kwalificeren voor de achtste finales. En dat heeft het in grote mate te danken aan Timothy Castagne. De 24-jarige Rode Duivel tekende in de 66ste minuut voor de openingstreffer bij Shakhtar Donetsk, dat aan een punt genoeg had om zich te plaatsen. Het draaide anders uit. Voor Castagne was het zijn eerste doelpunt in de Champions League. Hij is de vierde Belg die in Italiaanse loondienst scoort in de CL: Dries Mertens (15 goals), Radja Nainggolan (3) en Romelu Lukaku (2) gingen hem voor. Atalanta haalde het uiteindelijk met 0-3, na ook nog goals van Pasalic (80') en Gosens (94'). (VH)

