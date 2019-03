Castagne: "Ben meer dan een depanneur" 22 maart 2019

Links of rechts: 't maakt Timothy Castagne allemaal niet uit. In Atalanta staat hij op links, gisteren verving hij Thomas Meunier, zonder daarbij door de mand te vallen. Martínez ziet in de ex-Genkenaar, altijd minstens een zesje, alvast meer dan louter een wisselspeler. "Ik ben niet zomaar een depanneur", aldus ook Castagne, die voor de derde keer in de basis mocht beginnen bij de Duivels. "Ik krijg kansen, die moet ik grijpen. Voorlopig gaat dat goed - ik ben blij met mijn assist en partij - maar het kan altijd beter." (PJC/KDZ)