Casse nieuwe nummer 1 van de wereld 11 februari 2020

JUDO

Matthias Casse (22) is de nieuwe nummer 1 van de wereld in de categorie -81 kg na zijn gouden medaille op de Grand Slam in Parijs, het officieuze WK. De vicewereldkampioen steekt met 7.504 punten de Israëlische wereldkampioen Muki (7.489) voorbij. Voor de 22-jarige Europese kampioen was het zijn eerste titel op een grandslamtoernooi.