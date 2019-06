Exclusief voor abonnees Casse niet langs kassa 24 juni 2019

Het goud voor Matthias Casse blinkt, maar een financiële beloning hangt daar niet aan vast. Vier jaar geleden op de Europese Spelen in Baku was goud nog goed voor 4.000 dollar (circa 3.500 euro), maar om te besparen op het budget keert het Europees Olympisch Comité als organisator in Minsk geen prijzengeld meer uit. Ook de Europese Judo Unie geeft geen premies voor EK-gemedailleerden. "Een financiële beloning zou leuk zijn, maar daarvoor doen we het niet. Een Europese titel is veel meer waard", reageerde Casse. (BF)