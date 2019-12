Exclusief voor abonnees Casse klaar voor olympische medaille 14 december 2019

00u00 0

JUDO

Matthias Casse (-81 kg) werpt zich meer en meer op tot kandidaat medaillewinnaar op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, nadat hij gisteren in het Chinese Qingdao goud veroverde op de World Masters. Deze zijn voorbehouden voor de top 30 uit iedere gewichtscategorie en is na het WK het belangrijkste toernooi van het jaar. Dit goud is de bevestiging voor Casse (World Ranking 2) dat zijn titel van vicewereldkampioen, eind augustus behaald, geen toevalstreffer was. Het veroveren van het goud was voor onze landgenoot op zich geen verdienste, vermits zijn Israëlische tegenstrever in de finale, Sagi Muki (WR 1), forfait gaf wegens een ribblessure. Casse is de eerste Belg die goud pakt op de Masters. Joachim Bottieau (-90 kg) won in 2016 zilver in het Mexicaanse Guadajara en Ilse Heylen was in 2012 in Almaty de eerste die voor Belgisch brons zorgde. Daarna volgden Toma Nikoforov in Rabat 2015 en Charline Van Snick

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis