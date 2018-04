Casillas viert 1.000ste match 03 april 2018

00u00 0

Iker Casillas (36) speelde gisterenavond zijn duizendste wedstrijd als profvoetballer. Hij stond in doel bij Porto in de competitiematch tegen Belenenses. Het was zijn 108ste wedstrijd voor de Portugezen. Daarnaast stond hij 725 keer in doel bij Real Madrid en 167 keer bij de Spaanse nationale ploeg. (FDZ)