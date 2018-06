Casillas en supermodel onthullen wereldbeker 15 juni 2018

Ook voor Iker Casillas (37) was er een rolletje weggelegd op de openingsceremonie van het WK. De Spaanse recordinternational is er intussen niet meer bij als speler, maar mocht in maatpak zijn opwachting maken. Hij presenteerde de trofee waar het de komende maand allemaal om draait aan de zijde van het Russische topmodel Natalia Vodianova, die in armoede opgroeide, maar intussen naam maakte in de modewereld.

