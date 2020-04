Exclusief voor abonnees Casillas: comeback? 20 april 2020

Maakt Iker Casillas (38) binnenkort alsnog z'n comeback? De Spaanse doelman, die een klein jaar geleden op training een hartaanval kreeg, sluit het niet uit. Dat zei hij in een interview met FC Porto TV, de club waar hij nog tot juni volgend jaar onder contract ligt. "Het is aan de artsen om te zeggen of een comeback nog mogelijk is of niet", zei hij. Casillas stelde zich tijdens z'n revalidatie ook al kandidaat voor het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond. (MVS)