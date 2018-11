CASELLO 12/20 06 november 2018

00u00 0

Restaurant Casello, aan de Turnhoutsebaan in Schilde, is ook een straffe nieuwkomer. Ze zijn nog maar twee maanden open, maar scoren ook meteen een degelijke 12 op 20. "We zijn blij verrast met deze bekroning", zegt zaakvoerder Bjorn Meersman (30). "We hadden nooit durven dromen dat we zo snel in de prijzen zouden vallen. Dit geeft ons nog meer zin om in de toekomst door te gaan op ons elan." Naast Casello runt hij ook nog een horecazaak in het Oost-Vlaamse Kallo. Hij moet dus delegeren en in die zin was het van groot belang dat hij zijn equipe zorgvuldig samenstelde. "Alain Lepage verzorgt het dagelijkse management in Casello en hij doet dat uitstekend. Ook chef-kok Nick van den Broeck is een topper. Hij deed eerder al ervaring op als sous-chef in Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver. Naast een prima ploeg beschikken we ook over een mooi pand. Ik denk dat het plaatje volledig klopt." Casello draait nu al op volle toeren en de vermelding in Gault & Millau zal in de toekomst zeker nog extra eters lokken. "We kunnen zo'n 80 mensen een plaats bieden en dat is best veel in zo'n gastronomische zaak."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN