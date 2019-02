Cartoon Serena Williams is "niet racistisch" 26 februari 2019

De cartoon van tennisster Serena Williams die de Australische krant Herald Sun in september vorig jaar publiceerde, is niet racistisch of seksistisch. Tot dat oordeel is de plaatselijke Raad voor Journalistiek gekomen. Op de spotprent was een woedende en stampvoetende Williams te zien, met dik aangezette lippen en een grote bos kroeshaar. Op de achtergrond vraagt de ref aan de Japanse tennisster Naomi Osaka of ze haar rivale niet wil laten winnen. Aanleiding was de woede-uitbarsting van de Amerikaanse in de finale van de US Open, die uiteindelijk door Osaka gewonnen werd. Ondanks de kritiek die losbarstte, besloot de krant de cartoon een tweede keer te plaatsen. De Australische Raad ontving meerdere klachten, maar stelt dat de tekening niet in strijd is met de normen in de media.

