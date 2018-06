Cartamundi vindt nieuwe CEO 21 juni 2018

Speelkaartenbedrijf Cartamundi heeft een opvolger gevonden voor CEO Chris Van Doorslaer (56), die in december onverwacht overleed. Stefaan Merckx (43) komt over van voedingsbedrijf Vandemoortele, waar hij aan het hoofd stond van de divisie Bakery Products. Voordien was hij aan de slag bij consultant Ernst & Young, waar hij verantwoordelijk was voor klanten binnen de telecom- en verzekeringssector. Cartamundi ziet vooral een meerwaarde in zijn sterke ervaring in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

