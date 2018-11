CARREFOUR 17 november 2018

Dat Carrefour voor zijn bierliefhebbende klanten een bieradventspakket in zijn aanbod steekt, kan ik alleen maar toejuichen. In dit overwegend Belgische pakket werd duidelijk gekozen voor verschillende toppers uit eigen land. Daarnaast vallen toch enkele aspecten op. Je vindt er slechts één kerstbier in terug. Toch een beetje vreemd voor een land met zo'n sterke winter- en kerstbiertraditie. Bovendien werden vooral blonde en tripel bieren geselecteerd, wat het pakket saaier maakt. Het is toch altijd boeiender als je dankzij zo'n kalender meerdere bierstijlen en smaken kunt leren kennen. En voor de buitenlandse bieren heeft Carrefour niet steeds voor exemplaren van hoge kwaliteit gekozen.

