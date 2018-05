Carrefour zet in op online én bio 23 mei 2018

Carrefour heeft meer details gegeven over zijn transformatieplan. Zo gaat de distributieketen volop inzetten op digitalisering. Alle Express-buurtwinkels zullen binnenkort afhaal- en retourpunten worden voor online bestellingen, zowel voor voeding als niet-voeding. Ook thuislevering en de Drive-afhaalpunten blijven cruciaal, zo geven secretaris-generaal Geoffroy Gersdorff en operationeel directeur Hilde Decadt aan in 'De Standaard'. In de hypermarkten wil Carrefour België zijn aanbod niet-voeding verkleinen, omdat de concurrentie van e-commerce te groot is. Tegelijk wil de keten meer inzetten op lokale en bioproducten.

